Ün «viva» sülla poesia viva

I nun es stat il prüm poetry slam rumantsch, ma probabel la prüma «battosta poetica» in territori ladin. L’Uniun dals Grischs ha invidà in sonda saira illa Grotta da cultura a Sent al prüm da quatter poetry slams ch’ella organisescha dürant quist on.

Che as poja tuot far per rumantsch? As riva per exaimpel da «slammar» eir in lingua rumantscha? Voul dir: vaja a performar texts poetics in ün poetry slam eir in net e s-chet ladin? – La resposta han dat in sonda saira a Sent ...