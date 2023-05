Musikalischer Blumenstrauss begeisterte das Publikum

Die societed da musica S-chanf hat unter der Leitung ihres Dirigenten Duri Stecher am Freitag das traditionelle und sehr gut besuchte Jahreskonzert durchgeführt. Als Gastverein war die Societed da musica Cinuos-chel – Brail beteiligt.

Zuweilen kann eine schöne Melodie, welche man nur ein einziges Mal hört, so einen so mächtigen Eindruck auf einen machen, dass man sie mitten im Gewühle der Welt wieder zu hören glauben. So könnte man vom gelungenen ...