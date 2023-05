Die Regierung soll den Entscheid auf Eis legen

Ab August sollen neu die Volksschulen ihre Schülerschaft für den Übertritt an die Mittelschulen vorbereiten. Dieser Entscheid der Bündner Regierung ist umstritten.

Wer von der Primarschule ans Langzeitgymnasium übertreten will oder von der zweiten/dritten Sekundarstufe ans Kurzgymnasium respektive an die Handelsmittelschule muss in Graubünden ein Aufnahmeverfahren durchlaufen, bei dem eine ...