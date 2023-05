«Was ich anpacke, packe ich mit Herzblut an»

Nach nur einem Jahr und neun Monaten ihres Bestehens wurde die Libraria Poesia Clozza in Scuol vom Schweizer Buch­handels- und Verlags-Verband (SBVV) als eine der besten Buchhandlungen der Schweiz nominiert.

Die Libraria Poesia Clozza steht neben der Buchhandlung Buch am Platz in Winterthur und dem Bücherladen Marianne Sax in Frauenfeld im Rennen um den Preis «Buchhandlung des Jahres» des SBVV, der mit 5000 Franken dotiert ist. Die Jury ...