Davo 64 ons üna bindera nouva pel cor viril Zernez

Sco cha’l president dal cor, Enrico Bisaz, ha dit, «es statta la bindera veglia in funcziun daspö l’on 1959, vegliuorda ed ha dimena fat seis serv dürant 64 ons». In connex culla bindera nouva ha Bisaz lodà la gronda solidarità ed ingrazchà a tuot ils sponsuors chi han insomma pussibiltà la cumprita d’üna bindera nouva. L’act festiv d’inauguraziun ha portà diversas chanzuns dal cor suot la bachetta da Michela Duschletta-Forer, i’l salüd da las binderas cun quellas dal cumün politic e da las societads dal cor mixt, las gimnastas, ils tregants e la società da musica chi ha güsta eir inramà quist act musicalmaing. L’anteriur president dal cor viril, Dumeng Duschletta, es gnü nomnà padrin da la bindera nouva per seis grond ingaschamaint pel cor.

In seis pled da salüd da la suprastanza cumünala ha il capo cumünal Domenic Toutsch stimà il chant sco veglia fuorma culturala chi possa tant far plaschair a la glieud sco eir dar cordöli in mumaints greivs. Dont üna schnacca ha’l dit, cha’l chant saja stat in sia fuorma oriunda eir ün möd pratic per scurrantar bes-chas rapazzas, «intant però, s’ha’l sviluppà inavant il chant in möd multifari». Toutsch ha eir lodà ils respunsabels dal cor viril: «Els sun its avant cun bun exaimpel ed han fingià inclus la vopna dal cumün fusiunà sülla bindera nouva e reunischan eir commembers da tuot las fracziuns da Zernez in lur ravuogl.» Cun ün tschegn sül binderal superbi Jens Dettmann e la bindera nouva ha’l conclus: «Quista bindera demuossa eir l’unità e la solidarità i’l cor viril Zernez», ed ha invidà ad ün aperitiv cumünaivel.

Autur e fotografias: Jon Duschletta