«Die kreative Welt muss man schützen»

om 19. April bis 20. Mai gewährte die Künstlerin Tehniyet Masood aus Manhattan im Nairs Lab einen Einblick in ihren Schaffensprozess. Das Projekt «Four Seasons» fand seinen Anfang während der Pandemie und traf in Scuol auf die Gegenwart.

Tehniyet Masood gelang es, im Nairs Lab am Stradun in Scuol mit ihrem Projekt «Four Seasons» einen intimen Raum zu schaffen, der die Besucherinnen und Besucher an der Präsentation des Werkprozesses am 11. Mai in seinen Bann zog. Das ...