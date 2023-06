Juan Ayuso gewinnt in La Punt

Für den 20-jährigen Etappensieger Juan Ayuso scheint die Schweiz ein gutes Pflaster zu sein. Im Frühjahr gewann er bereits eine Etappe an der Tour de Romandie. «Mir gefallen die Etappen in der Schweiz. Und es würde nur zu gut passen, wenn ich in der Schweiz auch meinen ersten grossen Rundfahrtsieg holen würde», lächelt der junge Spanier. Doch er ist sich der grossen Konkurrenz bewusst: «Im Moment liege ich auf Rang drei mit nur wenigen Sekunden Rückstand auf die Führung. Aber mit Remco Evenepoel ist der beste Zeitfahrer nur knapp zurück. Deshalb wird es bestimmt spannend am kommenden Sonntag im Einzelzeitfahren. Aber auch in den nächsten Tagen kann alles passieren.»

Bei Rennkilometer 197 in der Abfahrt vom Albulapass sind zwei Fahrer bei sehr hohem Tempo gestürzt. Der Rennarzt war innert zwei Minuten an der Unfallstelle. Magnus Sheffield war ansprechbar. Er wurde mit Prellungen und einer Hirnerschütterung ins Spital Samedan transportiert. Gino Mäder lag reglos im Wasser. Er wurde sofort reanimiert und anschliessend mit einem Rettungshelikopter ins Spital Chur transportiert. Dort ist er seinen schweren Verletzungen am Freitag Vormittag erlegen.

Autor: Medienmitteilung Tour de Suisse, (ep)

Foto: Andrea Gutgsell