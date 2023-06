Start zur Tour de Suisse-Etappe in Chur

Der Start zur sechsten Etappe der Tour de Suisse kann heute nicht in La Punt Chamues-ch erfolgen. Grund ist die Strassensperrung zwischen Tiefencastel und Filisur aufgrund des Felssturzes in Brienz. In La Punt Chamues-ch finden darum heute Freitag keine Aktivitäten statt.

Die Medienmitteilung der Organisatoren:

In Brienz wurde im Lauf der Nacht die Phase Blau ausgerufen. Die Strecke über den Albulapass kann nicht befahren werden. Die sechste Etappe der Tour de Suisse wird deshalb in Chur statt in La Punt starten. Die Verschiebung des gesamtes Tour-Trosses mit den 23 Teams aus dem Engadin erfolgt am Morgen in erster Priorität über den Flüelapass. Der Aufbau von Infrastruktur und Signalisation ist im Gang. Durch die Verschiebung finden heute in La Punt keine Aktiväten statt.



Der Start in Chur erfolgt um 12.30 in der Oberen Au. Diese Lösung war gemeinsam mit den Behörden des Kantons Graubünden und der Stadt Chur vorbereitet.



Die Direktion der Tour de Suisse dankt der Bevölkerung im Engadin und in Chur für das Verständnis und allen beteiligten Stellen für die sehr gute Zusammenarbeit.

Autor: pd