6000 besuchten das Burning-Mountain-Festival

Von Donnerstag bis Sonntag fand in Zernez das Burning-Mountain-Festival für elektronische Musik statt. Rund 6000 Raver genossen Wetter, Musik, Tanz und Kunst sowie all die grossen und kleinen Festivalattraktionen rund um die drei Bühnen. Impressionen gibts in der Dienstagsausgabe vom 27. Juni.