Cun respect vicendaivel ed invers la natüra

Raduond 6000 persunas han da gövgia fin dumengia festagià per la 11evla vouta il Burning Mountain Festival a Zernez. La FMR d’eira da venderdi fin dumengia a far üna visita a l’occurrenza. E quai cun ün sach da durmir, la camera, üna chotscha culurida ed a pè nüd.

Il Burning Mountain Festival a Zernez ha gnü seis punct da partenza in gövgia saira – displaschiavelmaing però cun ün temporal, tant intensiv sco giò’l Tessin. Quai d’eira insolit per l’Engiadina. Ma i’l decuors dal venderdi – cur cha’ls plü blers visitaduors da passa 70 naziuns sun rivats a Zernez – paraiva sco scha minchün e minchüna vess portà üna purziun sulai in val. E’l sulai es lura restà fin in dumengia saira, cun temperaturas da bundant 25 grads.

Insolit per l’Engiadina es eir l’occurrenza sco tala. Zernez, chi’d es uschigliö cuntschaint sco «il portal i’l Parc Naziunal», d’eira dürant la fin d’eivna passada ün «portal in ün oter muond». E quai grazcha a tuot las decora­ziuns, l’art, las projecziuns, la musica – ma impustüt grazcha a la bella atmosfera tanter ils visitaduors.

26 voluntaris «cunter» 6000 visitaduors

«Bainvgnü, hast cun tai butiglias u alch oter da vaider? Quellas vessast in quel cas uossa da dar giò», am dumanda ün securitas entrond sün l’areal da festa in venderdi saira. E pac plü tard a la cassa ston tuots cumprar ün sach d’immundizchas per ün depot da desch francs. Ün tschendrin portabel gratuit survegnan tuots cul bindè d’entrada.

Fingià i’ls prüms mumaints sün l’areal as bada cha’l reciclagi e’l respect invers la natüra sta ferm a cour als organisatuors. E perquai collavuran els fingià daspö il 2013 cun la ditta ­Psyclean. «Nus eschan in 26 lavuraints cunter 6000 visitaduors. Ma quai funcziuna bain – eir grazcha als visitaduors chi’s partecipeschan fich bain al far uorden», disch Viktor Balogh, mainagestiun da la ditta Psyclean. Cun l’agüd da voluntaris es Psyclean in gir tres tuot l’Europa in servezzan a festivals. Fin uossa sajan els stats a 57 differentas occurrenzas, ha tradi il mainagestiun. Als festivals pisseran els per l’uorden e pel reciclagi da tuot las materias. Sün tuot ­l’areal d’eiran perquai sparpagliats mincha 200 meters posts d’immmunidzchas cun reci­piaints per pet, tola e per l‘ulteriur s-chart. Quels sun gnüts svödats di e not e’ls lavuraints da Psyclean han da gövgia fin dumengia fat uorden sün tuot l’areal.

Simular ün oter muond

Ma siond cha la majorità dals visitaduors ha tgnü fich bain uorden, d’eira la squadra da Psyclean surtuot in gir pro’ls hotspots intuorn ils trais palcs da musica. Là gniva sotà di e not, tuots in vestits exotics e da tuottas sorts cu­luors. E sün quels palcs esa impustüt gnü sunà il gener da musica «psytrance». I’s tratta d’üna musica cun bler bass e percussiun – minchatant cun daplü melodia e chant, minchatant eir be ritems.

Quista musica fingià bod ipnotica ha in cumbinaziun cun tuot las decoraziuns s-chaffi ün oter muond. Impustüt i’l s-chür sun gnüts inscenadas diversas ouvras artisticas cun glüm. E projecziuns da laser s’han sparpagliadas sur la cuntrada e’ls gods. Id es eir tuottüna ün’intenziun da talas festas da simular cun la musica e’ls aspects visuals ün muond surreal. Ün ulteriur aspet d’ün festival da psytrance es l’ir a peis nüd. Perquai n’haja davo duos uras eir laschà la s-charpas pro mia tenda, per ch’eu possa avair l’experienza cumpletta.

Sclerir ed infuormar

In cumbinaziun culla cuntrada engiadinaisa – impustüt la saira cun las siluettas da las muntognas debelmaing visiblas i’l tschêl – haja dat ün’atmosfera fich speciala. Quels chi nun han listess na savü renunzchar a substanzas illegalas – adonta da tuot las simulaziuns e decoraziuns – s’han pudü infuormar pro la Societè voluntaria eve-rave. Eir els sun da la partida daspö la prüma ediziun dal Burning Mountain Festival. «Nus eschan intant üna part integrala dal ­festival. Nus ans occupain da la glieud chi nu sta uschè bain e nus eschan eir quia per sclerir davart l’effet da las drogas», disch Sevan ­Roggensinger, president da la Società eve-rave. Els sun da chattar i’l marchà dal festival, ingio cha marchadants da tuot il muond vendan ­vestits, art e clinöz. Eve-rave orientescha e publichescha ­tuot las admoniziuns da quellas drogas, chi sun gnüdas testadas cul resultat «privlus». E quai in set grondas citads svizras. Implü sun Sevan ­Roggensinger e sia squadra da desch persunas in gir cun aua gratuita e frütta gratuita. «Nus eschan quia per tuots e tuottas e laina eir guardar cha ­tuots stettan bain al festival», disch el.

Ed a la fin staivan eir tuots bain. I nun ha dat ingünas agressiuns ed ingünas baruffas. Impustüt la convivenza da quistas 6000 persunas ha fat impreschiun. Tuots han tut resguard ün a l’oter, s’han salüdats ed i d’eira ün’atmosfera fich averta. Eir quai ün pa surreal, ma bel da verer. Cun dar giò meis sach d’immundizchas n’haja in dumengia bunura lura darcheu sur­gni inavo meis depot da desch francs. E cun trar aint la s-charpas davo ün di e mez a pè nüd, suna darcheu tuorna illa realtà engiadinaisa. In mincha cas d’eira ün’experienza fich intensiva, ma positiva.

Autur: Martin Camichel/FMR, fotografias: Jon Duschletta