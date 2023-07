Élégance, Royalty und classic british Cars

Das British Classic Car Meeting steht für Eleganz und britische Oldtimer. Am Samstag fuhren die Teilnehmer «The Royal Rallye» in zwei Etappen von St. Moritz nach Andeer und zurück, mit anschliessendem Galadinner im Hotel Suvretta House. Am Sonntag folgte der Concours d'Elégance im Garten des Hotels.