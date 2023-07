Il barun belgiais Camille de Renesse lascho eriger dal 1882 üna tuor a Malögia, da listess temp scu’l legendari hotel, numno «Hotel Kursaal da la Maloja». Hoz es visibel be auncha üna part da l’implaunt.

