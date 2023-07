Duos dis cun sal e paiver

A Sent ha gnü lö l’ultima fin d’eivna per la terza jada il «Festival cun sal e paiver» cun tschinch concerts e cun 14 musicistas e musicists. Concerts cun gronda variaziun illa baselgia San Lurench a Sent.

Andri Gritti insembel cun sia duonna Gianna Bettina Gritti ed amis pisseran daspö ons per arrandschamaints musicals e d'oter gener ed inrichischan uschè la vita culturala a Sent. L'ultima fin d'eivna ha gnü lö ...