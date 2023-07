Craps prievlus vegnan allontanats

Fingià pitschnas müdadas pudessan laschar crudar giò la crappa sülla via d’Engiadina tanter Martina e Vinadi. Perquai dessan quels craps gnir allontanats, scriva il chantun Grischun in üna comunicaziun.

In tuot as tratta da quatter gronds blocs chi pudessan esser ün privel in futur. Per la sgürezza vain il trafic manà sül traget pertoc dürant ils 7 avuost e’ls 10 october sün ün vial. Implü vain il ...