L’Ospiz Chapella – la culissa istorica pel pü vegl open air in Grischun – d’eira düraunt bgers tschientiners ün lö d’importanza traunter la via Tavo-Bormio e l’Engiadina. Üna pitschna survista davart l’istorgia da quista müraglia veglia.

Saja que scha’s vain da S-chanf u eir da Cinuos-chel in direcziun Chapella – da tuottas duos varts do que ün mumaint cur cha’s vo intuorn üna granda stüerta e tuot in üna vouta sto’l davaunt ün: ...