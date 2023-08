Dieses Wochenende finden die offiziellen Feierlichkeiten zum Jubiläum 100 Jahre Golfclub Vulpera statt. Rund 100 Golferinnen und Golfer messen sich an Turnieren und gedenken der langen Geschichte eines anspruchsvollen Golfplatzes.

Petrus scheint ein Golffreund zu sein. Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen herrschen an diesem Wochenende im Unterengadin. Perfektes Wetter also, um zwei Turniere auf dem 9 Loch-Golfplatz von Vulpera auszurichten. Bereits am 1. ...