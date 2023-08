San Spiert und die Kraft der Gemeinschaft

Zur Jahrhundertfeier von Pfarrei und Kirche San Spiert in Pontresina wurde am Samstag die Gemeinschaft gelobt und die konfessionsübergreifende Zusammenarbeit bekräftigt. Allen voran von Bischof Joseph Maria Bonnemain.

Infolge der aktuellen Vakanz eines römisch-katholischen Pfarrers in der Pfarrei San Spiert Pontresina, erinnerte der Pontresiner Pfarreiadministrator und Pfarrer in St. Moritz, Audrius Micka, in seiner Begrüssung an die Gründung ...