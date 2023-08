Erfolgreiche Engadiner Resultate am Bike-Marathon

In ihrer Heimat punkten konnte Letizia Strimer, welche die Livignasco-Strecke über 70 Kilometer als Erste bezwang und nun ebenfalls zu den Giubilars gehört. Bereits im Vorjahr reüssierte sie als Siegerin der 107 Kilometer langen Jauer-Strecke. Weitere Erfolge erzielten Stefan Lucas Christeler aus Samedan mit dem zweiten, Yvo Bachmann aus Champfèr mit dem dritten und Gian Caviezel aus Sent mit dem achten Platz auf der Livignasco-Strecke. Tania Arquint aus Samedan erreichte auf der Putèr-Strecke über 47 Kilometer Rang zwei, Gian Paul Arquint aus Scuol Rang vierzehn. Diese Strecke konnte auch als Team in der Kategorie «Gross & Klein» gefahren werden. Jon Andri und Mic Willy aus Scuol holten sich den Sieg, Markus und Luca Gurtner aus Scuol erreichten Rang drei. Auf der 33 Kilometer langen Zernezer-Strecke sicherte sich in der Kategorie «Gross & Klein» der Scuoler Gianluca Florinett mit seinem Grossvater Marcus den Sieg.

Ein begeisterndes Rennwochenende

Bereits am Vortag des Rennens sorgte ein buntes Rahmenprogramm für einen gelungenen Anlass. So lieferten sich etwa die jüngsten Bikebegeisterten nach der Streckenbesichtigung mit Snowboard-Olympiasieger Nevin Galmarini beim Kids-Race in Scuol spannende Duelle. Ein Fahrtechnik-Training sowie die wieder angebotene Pasta-Party sorgten für eine grosse Vorfreude bei den Teilnehmenden. Co-OK Präsident Flurin Bezzola und Co-OK Präsidentin Chantal Mayor zeigten sich nach dem Anlass äusserst zufrieden. «Es ist schön, dass wir nach den Unwettern letztes Jahr das Rennen wieder wie geplant durchführen konnten. Ein grosses Dankeschön hierfür gilt nebst dem Wetter den zahlreichen Voluntari sowie unseren Hauptsponsoren Coop, Bezzola Denoth, Graubündner Kantonalbank und ÖKK. Besonders freut uns, dass wir entgegen dem allgemeinen Trend bei Sportveranstaltungen unsere Zahl der Teilnehmenden gegenüber letztem Jahr steigern konnten», wie Chantal Mayor rückblickend meint. (ep)