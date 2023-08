Il Cor Proget festagia ingon seis 30avel giubileum cun trais concerts in Engiadina e la Val Müstair. In occasiun da quist anniversari dà l’iniziant e dirigent Curdin Lansel la bachetta in mans plü giuvens. Marcel Heis da Sent surpiglia il cor davo ils concerts da giubileum.

Chantadurs e chantaduras da l'Engiadina, la Val Müstair e d'utrò, s'unischan minch'on daspö il 1993 in ün'otra constellaziun pel Cor Proget. Il cor masdà regiunal as chatta duos voutas il ...