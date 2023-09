Prüm pass per nouv edifizi da scoula

La radunanza cumünela da Zuoz ho aderieu in marculdi saira unanimaing a la dumanda da credit dal cussagl cumünel da 180 000 francs per üna concurrenza d’architectura per üna nouva infrastructura per la scoulina e la scoula primara.

Raduond 40 votantas e votants haun visito la radunanza ed haun uscheja musso interess pel svilup da l’infrastructura scolastica illa vschinauncha da Zuoz. Il president cumünel Romeo Cusini ed il cusglier Lucian Schucan haun declaro la via fin a la dumanda da credit tractandeda. L’edifizi actuel da scoulina, la Chesa dals Pesters, nu correspuonda pü als bsögns scolastics ed ad üna scoulina. Cun ün’analisa da potenziel sur da spazis pussibels ho il cussagl cumünel evaluo «Plagnoula» scu lö ideel per fabricher nouvas infrastructuras per la scoulina ed ulteriurs bsögns scolastics. Ün stüdi da fattibilited correspundent ho musso sü, cha tenor premissas chantunelas saja ün nouv edifizi scolastic a Plagnoula cun localiteds per la scoulina, localiteds per la scoula tampriva e locals per spüertas scolasticas da terz (musica, religiun ed oter), la varianta ideela. Per üna nouva sela polivalenta in Plagnoula u per localiteds per oters bsögns scu abiter u misteraunza nu basta la surfatscha da fabrica, eir pigliand resguard sül purtret da la vschinauncha ed ils chantunais intuorn Plagnoula.

Il cusglier cumünel Lucian Schucan ho spiego il program da la concurrenza d’architectura, la giuria chi premiescha ils progets inoltros ed ils cuosts per realiser la concurrenza. Cha’l böt saja da chatter las megldras variantas architectonicas pel program da localiteds chi vain do avaunt. La radunanza cumünela aderescha finelmaing a la dumanda da credit da 180 000 francs per realiser la concurrenza d’architectura. Il böt es da preschanter il proget victur illa radunanza cumünela in gün da l’an chi vain culla dumanda da credit pel proget. (cdm/pl)