L’Operetta Plazzetta vo quist an in viedi e fo in gövgia e venderdi üna fermeda a Zuoz. Cun «4 cornas per ün Halleluja» vain rapreschanteda ün’adapziun da l’opera «Rita» da Gaetano Donizetti – però triling ed agiunta cun töchs musicals da Händel fin Herbert Grönemeyer.