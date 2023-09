Badrutt's Palace Hotel in Liste der THE WORLD'S 50 BEST

Das Badrutt's Palace Hotel in St. Moritz wurde im ersten Ranking der weltweit 50 besten Hotels 2023 auf den 43. Platz gewählt. Dies als einziges Hotel der Schweiz und einziges «Ski Hotel» in den Alpen.

Die mit Spannung erwartete Liste "THE WORLD`S 50 BEST" würdigt Hotels aus 35 verschiedenen Destinationen auf sechs Kontinenten weltweit. Am 19. September wurde die Liste bei einer Preisverleihung in London bekannt gegeben und umfasst wegweisende Hotels aus 35 verschiedenen Orten auf sechs Kontinenten weltweit. Es ist das erste Mal, dass die 50 Best-Organisation in den Reisebereich vordringt und ihr erstes neues globales Ranking seit der Einführung der 50 besten Bars der Welt im Jahr 2009.

Medienmitteilung Badrutt`s Palace Hotel und 50 Best Media (übersetzt)