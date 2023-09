Ein Balanceakt auf Schienen

Es ist 11.50 Uhr, Gleis 10 am Bahnhof Chur. Koch Sinthusan Tharumalingam rührt schon eifrig in dem grossen Topf. Heute steht ein Poulet-Frikassee an Kräutersauce als Tagesgericht auf der Karte, dazu gibt es Wildreis und Butterrüebli. ...