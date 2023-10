Bündner-Vizemeisterin aus dem Engadin

Die Bündnermeisterschaften wurden wie schon im Vorjahr vom TZ Viamala organisiert. In acht Kategorien traten bei den Mädchen und Damen über 350 Bündner Athletinnen zum Wettkampf an. Auch 30 männliche Teilnehmer boten in den Kategorien Jungen und Herren eindrückliche Turnleistungen. Der Meisterschaftsanlass überzeugte durch reibungslose Organisation, top Leistungen und glücklicherweise einer Null-Unfallbilanz. Der Oberengadiner Geräteturnverein Getu TZ Engiadina trat mit 30 Athletinnen zum Wettkampf an. Sie alle haben die Übungen an vier verschie­denen Geräten überzeugend geturnt und dürfen stolz sein über ihre Teilnahme an den Kantonsmeisterschaften. Besonders zu erwähnen, ist die Leistung der 16-jährigen Fabia Niggli aus Samedan. Sie turnte sich mit 35.93 Wertungspunkten auf das Podest und holte sich die Silbermedaille und somit den Vize-Meistertitel in der Kategorie K6. Damit qualifizierte sie sich ausser­dem für die Teilnahme an den Schweizermeisterschaften 2023, welche im November in Kirchberg (BE) stattfinden werden. Folgende sechs Engadiner Turnerinnen durften ebenfalls eine besondere Auszeichnung für ihre Leistung entgegennehmen: Giada Chiesa und Sanna Hälg in der Kategorie K1; Fabia Baumann, Ânia Almeida Rocha und Eléonore Hunkeler in der Kategorie K2 und Elena Victoria Veringa bei K4.

(Einges.)

Die Rangliste ist über die Vereinswebseite des TZ Viamala abrufbar: www.tzviamala.ch/bündner-meisterschaft-2023/ranglisten/