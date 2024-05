«Zu verlieren habe ich nichts, zu holen gibt es einiges»

Gianluca Böhm aus Samedan gehört schweizweit zu den besten Skifahrern seines Jahrgangs und verlegte seinen Lebensmittelpunkt nicht nur aufgrund sportlicher Ambitionen nach Übersee. In den USA absolviert der 23-Jährige den Studiengang zum Bauingenieur und war in der vergangenen Saison auf der Piste so erfolgreich wie noch nie.