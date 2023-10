Conservar la frütta per l’inviern

La maschina da la società «Mostaria Movibla» es in funcziun daspö l’on passà. Intant es creschüda la dumonda d’elavurar maila e prodüer landroura most.

«Nus lain spordscher cun nossa mostaria mobila eir in Engiadina la pussibilità da conservar la maila in fuorma liquida», disch Armon Mayer, president da la società «Mostaria Movibla». La maschina es buna d’elavurar var 500 kils frütta l’ura cun finalmaing prodüer passa 70 pertschient cider our da quella. La maila vain lavada sün ün remuorch e lura pressada e pastorisada cun üna temperatura dad 80 grads. A la fin daja sachs da tschinch o desch liters cun cider.

Bundant 20 000 kils maila sün gnüts pressats i’ls ultims ons illa regiun. Armon Mayer spera da pudair mantgnair quella quantità. La finamira nu saja da far ün grond guadogn, ma da mantgnair la pussibilità da far most illa regiun. Impü spera el da pudair promouver cun lur sporta la producziun da frütta. Il proget, chi ha cuostü var 80 000 francs es gnü sustgnü finanzialmaing dal Chantun, dal cumün da Scuol sco eir da l’Agüd da muntogna Svizzer. (rtr/fmr)