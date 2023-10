Traditionelle oder mechanische Kastanienernte?

Bisher war das 19. Bergeller Kastanienfestival von schönstem Wetter verwöhnt. Aber am Donnerstag regnete es in Strömen und brachte die Wanderung von Plazza unterhalb Soglio durch die Selven nach Castasegna in Gefahr. Doch die Angemeldeten trotzten den widrigen Wetterbedingungen.