Die Langlaufsaison ist eröffnet

Der erste Schnee ist gefallen und hat somit den Auftakt die Langlaufsaison im Engadin eingeläutet. Der aktuelle Loipenstand ist unter www.engadin.ch/langlauf einzusehen. Mit einem Knirschen unter den Langlaufskiern setzten einige Langlaufbegeisterte in Sils den Startschuss in Wintersaison. Nebst Sils werden nun auch die Loipen in den anderen Langlaufgebieten des Tals präpariert. Die EP/PL wünscht einen guten Start in den Winter.

(jb)