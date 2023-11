Tar la cruscheda da la via chantunela cun üna via vers la zona da misteraunza a Zuoz do que adüna darcho accidaints. Uossa dess gnir fabricho a partir da l’an 2026 üna rundella per minimer quist prievel. L’Uffizi da construcziun bassa grischun ho do sclarimaint davart il proget.

Zuoz ho daspö l'an 1986 ün sviamaint giò'l fuonz da la val chi passa da Madulain fin S-chanf lung l'En. A la sortida da quista via chantunela (Via d'Engiadina H27) in direc­ziun da la vschinauncha da Zuoz