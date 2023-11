Forsa as regordaivat amo: Fingià l’inviern passà n’haja scrit, cha mia famiglia pretenda ch’eu vegna cun 50 pro’l meidi a far üna controlla plü gronda. Quai n’haja lura eir fat. «Tuot in uorden – fit sco ün pesch», ha manià il meidi (respectivamaing la doctoressa). Ch’eu saja simplamaing ün pa pitschen per meis pais. Mo bain, oramai nu crescharaja plü. In mincha cas nu n’haja gnü ingüns problems da sandà. Da l’analisa dal sang resulta, cha bod tuot las cifras indicativas – bod sco pro ün rendaquint cumünal – d’eiran aint ils roms e muossaivan be paccas divergenzas. Uschè cha per ün temp varaja bain poss da tuot quistas controllas e masüras. T’impaissa!

Ma l’eivna passada suna sdasdà a bunura cun mal i’l pè schnester. Impussibel da pozzar la planta dal pè per terra. Simplamaing dolurs! Eu sun i tuotta di zop. Cun tuornar la saira da Gurlaina, paraiva sco scha la punt nu gess mai a fin – la punt da Gurlaina nun es amo mai statta uschè lunga. Mincha pass üna tortura. Il listess teater n’haja eir gnü fingià quista stà üna vouta. Il pè schnester ha fat mal quella vouta bod ün’eivna. Ma quista vouta es quai stat oter: fingià il di davo nu badaiva plü inguotta. Gnanca sgiarbiz. Sco scha qualchün vess striunà davent il mal. Che curius – uschè sco rivà, es il mal darcheu spari.

E sco scha’l mal stuvess tuornar minch’eivna in ün oter lö, suna sdasdà üan bunura da quist’eivna cun mal la rain. Simplamaing uschè, sco scha vess surgni sur not üna sdrenada. Bod na da’m movantar. Eir la crema da chaval ed ün implaster chod nun han amo güdà. Cha’l dianzer! Para cha la ditta per quels chi han ragiunt il 50avel anniversari haja listess radschun: «Quel di chi nu fa plü mal – est mort.»

Columna: Nicolo Bass

Fotografia: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de