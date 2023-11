So viel steht fest: Das Verbot von Fluor in Skiwachsen tritt ab dieser Wintersaison endgültig in Kraft. Damit beginnt nicht nur die Jagd auf Doping-, sondern neu auch auf Fluorsünder. Im Wettkampfsport ist die neue Ausgangslage zweifellos eine Herausforderung und löst viel Verunsicherung aus.