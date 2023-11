Die Dorfplätze im Engadin galten in vergangenen Zeiten als Zentren des gesellschaftlichen Lebens. Mit den Brunnen als Mittelpunkt dienten Dorfplätze als Treffpunkt für Einheimische und Gäste, als Orte für Märkte, Feste und Versammlungen. Es wurden Neuigkeiten ausgetauscht, noch bevor sie in der Zeitung erschienen, der neueste Tratsch wurde erzählt, während die Kinder spielten und die Mütter Wäsche wuschen.



Heute spielen die Dorfplätze eine kleinere Rolle im Gemeindewesen. Informationen werden immer mehr digital verbreitet. Sogar das auf Gemeinde­ebene bekannte Schwarze Brett wird zunehmend durch grosse Bildschirme ersetzt. Mit der neuen Plattform «Vaidrina-Dorfplatz» feiert der traditionelle Dorfplatz nun ein Comeback – auf digitaler Ebene. Das vom Medienhaus Gammeter Media im Frühjahr 2022 lancierte Projekt wurde zusammen mit den Gemeinden konzipiert und komplett «inhouse» und somit im Engadin programmiert. Zu den aktuell teilnehmenden Gemeinde gehören Silvaplana, Bever, La Punt Chamues-ch, S-chanf und Zuoz. Das Projekt wird von GRdigital, der kantonalen Initiative zur Förderung von Digitalisierungsprojek­ten, unterstützt.



Publikationen und Informationen

«Der ‹Vaidrina-Dorfplatz› ermöglicht einen einfachen Informationsaustausch zwischen Gemeinden, Einheimischen, Zweitheimischen und Touristen», erklärt Projektleiter Franco Wyss von Gammeter Media die Grundidee. Die Oberengadiner Gemeinden haben ihre amtlichen Publikationen zur Veröffentlichung bisher im amtlichen Anzeiger «Engadiner Post/Posta Ladina» und auf der digitalen Plattform «info.engadin.online» publiziert. Mit dem Projekt «Vaidrina-Dorfplatz» wurde dieses bestehende Gefäss in eine «vaidrina» umgewandelt, was auf Deutsch Schaufenster bedeutet.



Damit wurde eine partizipative Kommunikationsplattform zwischen der Bevölkerung und den Gemeinden realisiert, mit erweiterten Gemeindeinfor­mationen und zusätzlichen Dialogmöglichkeiten im digitalen Raum. Die Gemeinden erhalten damit ein Instrument, welches die digitale Transforma­tion der Gemeindekommunikation mitträgt und digitale Kompetenzen bei den Mitarbeitenden fördert. Der «Vaidrina-Dorfplatz» fördert als regionale Plattform ausserdem den politischen Austausch über Gemeindegrenzen hinaus.



Vielfältige Funktionen

Zu den Kernfunktionen der Plattform auf Gemeindeseite gehören das Aufschalten von Gemeindemitteilungen, aktuellen Informationen, Vereinsakti­vitäten, amtlichen Anzeigen und das Erstellen von Umfragen. «Wir erhoffen uns, mit ‹Vaidrina› aktueller und moderner kommunizieren zu können», sagt Urs Niederegger, Gemeindeschrei­ber von La Punt Chamues-ch. Dafür nehme La Punt als eine Pilotgemeinde gerne anfänglich mehr Arbeit in Kauf. «Wir sind vom Projekt überzeugt», sagt er.



Nutzerinnen und Nutzer können den Gemeinden auch Feedbacks erteilen und mit ihnen so direkt in den Dialog treten. Zudem können im Bereich «User-Posts», eigene Beiträge und Fotos geteilt werden. Die Inhalte im «Vaidrina-Dorfplatz» werden mit redaktio­nellen Themen der «Engadiner Post/Posta Ladina» angereichert. «Es ist ein attraktives Angebot mit einer einfachen Anwen­dung», sagt Franco Wyss. Ein weiterer Vorteil sei, dass Informationen schnell und unkompli­ziert vermittelt werden können. Franco Wyss wünscht sich denn auch, dass bald auch die Bevölkerung, der restlichen Oberengadiner Gemeinden am digitalen Dorfleben teilnehmen kann und weitere Gemeinden auf den Vaidrina-Zug aufspringen. Die Plattform kann künftig für die teilnehmenden Gemeinden individuell weiterentwickelt werden.



engadinerpost.ch in neuem Kleid

Seit März 2022 befasste sich ein Projektteam der Gammeter Media mit der Zukunftsvision des digitalen Auftritts der engadinerpost.ch. Das Projekt «Vaidrina-Dorfplatz» ist als Bestandteil der optimierten News-Plattform der «Engadiner Post/Posta Ladina» konzipiert worden. Zusammen mit dem Projekt «Vaidrina-Dorfplatz» wurden im gleichen Schritt auch das Design und die Inhaltsarchitektur der Newsplattform optimiert.