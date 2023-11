Der Stiftungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin hat kürzlich an seiner Sitzung das Budget 2024 genehmigt. Weiterhin wurden die Ersatzwahlen in den Verwaltungsrat vorgenommen. Für die laufende Amtsperiode bis zum 31. Dezember 2025 wurden Gian Peter Niggli, Dr. Lüder Kaestner und Remo Anceschi ewählt. Gian Peter Niggli wird als Delegierter des Stiftungsrates im Verwal­tungs­rat Einsitz nehmen. Er fungiert als Bindeglied zwischen dem Stiftungsrat und dem Verwaltungsrat und wird die Interessen der Gemeinden im Verwaltungsrat einbringen.

Dr. Lüder Kaestner ersetzt Dr. Sven Richter ab 1. Januar 2024, der wegen Amtszeitbeschränkung aus dem Verwaltungsrat ausscheidet. Dr. Lüder Kaestner ist seit 25 Jahren als Hausarzt in Sils tätig. Zudem ist er durch mehrere standespolitische Aktivitäten auch über die Grenzen des Tals hinaus gut vernetzt. Remo Anceschi verfügt über langjährige Erfahrung als CFO im Kantonsspital Baselland und aktuell bei der St. Clara-Gruppe AG in Basel. Durch seinen Einsitz im Verwaltungsrat werden die spitalspezifischen Finanzkompetenzen in diesem Gremium erhöht.

Der Stiftungsrat dankt Dr. Sven Richter für seinen langjährigen Einsatz in der Kommission Spital und Alters- und Pflegeheim und im Verwaltungsrat der SGO. Dr. Sven Richter war ein wichtiges Bindeglied zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in unserer Region. Medienmitteilung SGO