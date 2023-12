Die Skirennfahrerin Stephanie Jenal aus Samnaun hat sich beim Training verletzt und fällt bis auf Weiteres aus, wie sie in den sozialen Medien verkündete.

Die Skirennfahrerin Stephanie Jenal steht vor einer ungewissen Pause im Ski-Weltcup, nachdem sie sich kürzlich beim Training eine Innenbandzerrung im linken Knie sowie eine Knochenprellung zugezogen hat. Jenal, die im letzten Weltcupwinter ihre bisher erfolgreichsten Leistungen erzielte und dabei nahe an den Top-30 in den Speeddisziplinen Abfahrt und Super-G war, teilte diese Nachricht am Donnerstagabend auf Instagram mit, begleitet von einem Trainingsvideo. (ep)