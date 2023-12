Es handelt sich um die erste Freestyle-WM, welche in der Schweiz stattfindet. Rund 1200 Athletinnen und Athleten sowie Betreuerinnen und Betreuer aus 35 Nationen werden erwartet. Ausserdem rechnen die Organisatoren mit rund 70 000 Zuschauende vor Ort. Rund um den Globus wird die Freestyle-WM auch an den Bildschirmen mitverfolgt: Die Freestyle-WM 2019 in Park City (USA) sahen circa 60 Millionen Personen insbesondere aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und China live am Fernseher.



Für den Bau einer Halfpipe am Corvatsch gewährt die Regierung im Rahmen des Nationalen Sportanlagenkonzeptes (NASAK) der Corvatsch AG in Silvaplana einen Kantonsbeitrag in der Höhe von 700 000 Franken. Bereits im vergangenen September hat das Bundesamt für Sport der Corvatsch AG einen NASAK-Bundesbeitrag in der Höhe von 800 000 Franken zugesichert.



Beim Bau der Halfpipe handelt es sich um eine Superpipe, das heisst eine grosse Halfpipe, welche für die Disziplinen «Snowboard Halfpipe» oder «Freeski Halfpipe» genutzt wird. In der Schweiz gibt es neben der Halfpipe in Laax keine weiteren Halfpipes in dieser Grössenordnung. Die Gesamtkosten für den Bau der Halfpipe sind mit rund 4,82 Millionen Franken veranschlagt.



Regierungsmitteilung Kanton Graubünden