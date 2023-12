In Le Prese verfolgten 76 Zuschauer den Spitzenkampf zweier bisher ungeschlagener Teams. Dabei setzte sich das Heimteam mit 4:2 Toren durch. 1:1, 2:0 und 1:1 lauteten die Drittelsverdikte in der ausgeglichenen Partie. Den Unterschied schufen die Puschlaver im Mittelabschnitt. Den 6:5 Heimsieg nach Verlängerung holte sich der erstarkte Hockey Bregaglia in Vicosoprano nach einem eher ungewöhnlichen Spielverlauf. Die Bergeller führten nach 17.38 bereits mit 4:0 Toren gegen die dezimierten Samedner (nur zehn Feldspieler). Erst ein Shorthander von Marco Tosio (20.) weckte den Leader und dieser kam dann auch durch drei Treffer im Mitteldrittel zum 4:4. 5:5 stand es nach 48 Minuten. Die Entscheidung schuf schliesslich Marco Ferrari nach 63.10 zugunsten der Gastgeber. Einen knappen «Heimsieg» konnte der SC Celerina im «Exil» auf der Ludains in St.Moritz gegen Silvaplana-Sils feiern. 6:4 gewannen die Celeriner, dank einem 3:1 im Mittelabschnitt. Das erste und dritte Drittel endeten unentschieden. Entscheidend war anfangs des zweiten Drittels drei Celerina-Treffer innert knapp fünf Minuten. Eine Kanterniederlage einstecken musste der CdH La Plaiv im «Exil-«Heimspiel in Zernez gegen einen gegenüber den letzten Jahren verbesserten HC Albula. 3:14 lautete das Verdikt zugunsten der Gäste. Dabei stand die Partie nach elf Minuten noch 2:2 und nach dem ersten Abschnitt «nur» 3:5. Autor: Stephan Kiener