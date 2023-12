Zwei wichtige Punkte gegen den Leader

Der CdH Engiadina besiegt am Mittwoch den Leader EV Dielsdorf-Niederhasli in der Overtime mit 4:3. Die Unterengadiner führten in Dielsdorf nach 35 Minuten mit 3:1, mussten aber in der 59. Minute den Ausgleich hinnehmen. In der Verlängerung sorgte Dario Schmidt für die Entscheidung für Engiadina.