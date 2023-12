Die Unfallzahlen sprechen eine klare Sprache: Zwischen 2011 und 2013 verzeichneten die Unfallversicherer noch durchschnittlich 1100 Unfälle beim Langlaufen gegenüber nahezu 2200 zwischen 2019 und 2021, schreibt die Suva in einer Medienmitteilung. Dies entspricht einer Verdoppelung innerhalb von zehn Jahren.



Wichtig sei es deshalb, sich vor dem Langlaufen gut Aufzuwärmen. Dadurch steigt die Leistungsfähigkeit und Verletzungen können vorgebeugt werden. Nebst der körperlichen Vorbereitung ist auch eine sorgfältige Auswahl der Loipen, die der persönlichen Fitness und den eigenen Fähigkeiten angepasst ist wichtig. Besondere Vorsicht muss bei vereistem Schnee geboten werden, da dadurch das Abbremsen zur Herausforderung würde.



Die Suva appelliert zudem, sich in einem Spezialgeschäft für die Anschaffung einer angemessenen Ausrüstung beraten zu lassen. Lektionen in einer Langlaufschule erleichtern Einsteigerinnen und Einsteiger die ersten Versuche zusätzlich. Massgeblich sei auch genügend Flüssigkeitszufuhr und sich ausreichend mit Energie versorgen.





(Medienmitteilung Suva)