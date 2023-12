Bob, Cresta und Kino – eine gelungene Kombination

Am 22. Dezember eröffnet das neue Cresta & Bob Museum in St. Moritz. Bereits am vergangenen Mittwoch haben die Schülerinnen und Schüler von St. Moritz einen Augenschein vor Ort nehmen dürfen. Und auch Kino stand auf dem Programm.