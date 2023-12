Engiadina gewinnt auch gegen Dürnten Vikings

Der CdH Engiadina besiegt auch den EHC Dürnten Vikings nach Verlängerung mit 2:1. Nach dem Rückstand in der 10. Minute, konnten die Unterengadiner das Spiel trotz zahlreicher Chancen erst in der 53. Minute ausgleichen. In der Overtime sorgte die Waffe Ritzmann/Schmidt/Camichel für die Entscheidung.