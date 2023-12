Der Neuenburger Robin Cuche nutzte die tollen Bedingungen auf der Weltcup-Strecke in St. Moritz und gewann die ersten zwei Abfahrtsrennen der Saison. Nach wetterbedingten Verschiebungen der Trainings, zeigte sich St. Moritz am Wochenende von seiner besten Seite.

Bereits im Training zeigte Robin Cuche mit schnellster Zeit was von ihm zu erwarten ist. Der Abfahrtskugel-Gewinner der vergangenen Saison setzte auch in der neuen Saison seine Siegesserie fort und gewann die beiden Weltcup-Abfahrten vor Arthur Bauchet und Jordan Broisin aus Frankreich und dem Kanadier Alexis Guimond.

Nationaltrainer Mauritz Trautner freut sich über den Weltcup-Start: «Robin Cuche konnte sich sehr gut auf die Rennen vorbereiten und das zeigt sich nun auch beim Resultat. Zwei Siege beim ersten Rennen-Wochenende ist ein perfekter Saisonauftakt.»

Pascal Christen, der zweite Schweizer am Start, sammelte mit Rang 10 viel Erfahrung in der Abfahrt. Die Podestplätze seiner Kategorie der sitzenden Athleten, machten der Niederländer Jeroen Kamschreuer, Jesper Pedersen aus Norwegen und Niels de Langen, ebenfalls Niederlande untereinander aus.



Favoritinnen und die Favoriten setzen sich auch in der neuen Saison durch.

Der Österreicher Johanes Aigner mit Guide Nico Haberl gewann beide Abfahrten der Athleten mit Sehbehinderung. Bereits in der Saison zuvor dominierte er die Kategorie, bei der zwei Fahrer direkt hintereinander die Strecke runterfahren. Verbunden mit einem Funkgerät, wird der Athlet mit einer Sehbehinderung durch die Tore geführt.

Bei den Frauen fuhr die Slowakin Alexandra Rexova mit Guide Hugo Rybar einmal auf den ersten Rang. Der Sieg der zweiten Abfahrt ging an die Britin Menna Fitzpatrick mit Guide Katie Guest.

Marie Bochet aus Frankreich dominiert bei den Stehenden und Anna-Lena Forster sichert sich die Leaderposition in der Kategorie Sitzend.

Rund 90 Volunteers und das top eingespielte Team von St. Moritz konnten nach den Schneefällen und starkem Wind von letzter Woche perfekte Bedingungen schaffen.

(Medienmitteilung Plusport)