Klare Saisonziele für Schmied und Buff

Mit Sara Schmied und Vinzenz Buff sind zwei Skeletonis aus dem Engadin im Weltcup. Beide fuhren zuvor im Europacup. Somit ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Weltspitze. Der Saisonstart in La Plagne und in Innsbruck ist bereits erfolgt.