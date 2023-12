Es ist jedes Jahr wieder faszinierend, was die Südtiroler Männer in wenigen Wochen auf die Beine stellen. Mit Muskelkraft und Augenmass entsteht mit Schneeschaufeln die Bobbahn von St. Moritz nach Celerina. Dieses Jahr war das Wetter so gut, dass sie im Zeitplan liegen und der Eröffnung aus heutiger Sicht nichts im Wege steht. Nach der Eröffnung am 26. Dezember steht am Wochenende vom 30. und 31. Dezember ein erster Höhepunkt auf dem Programm. Die Schweizermeisterschaften im Zweier- und Viererbob. Weiter geht es im Januar 2024 mit dem Weltcup, gefolgt von weiteren interessanten Wettkämpfen. Die Bahn wird jeweils bis Anfang März in Betrieb sein, bevor die warme Frühlingssonne dafür sorgt, dass die Eisskulptur der Natur zurückgegeben wird.