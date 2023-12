Kälin und Werro an der Tour de Ski

Nadja Kälin und Giuliana Werro sind die Engadinerinnen, die von Swiss-Ski für die Tour de Ski aufgeboten worden sind. Insgesamt reist Swiss-Ski mit sieben Athletinnen und elf Athleten an die Tour de Ski, welche vom 30. Dezember bis am 7. Januar stattfindet, unter anderem mit zwei Etappen in Davos.