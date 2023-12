Die Bahn ist frei!

Der Olympia Bobrun St. Moritz - Celerina ist am Stephanstag eröffnet worden. Dank dem frühen Schnee und den kalten Temperaturen verliefen die Bauarbeiten sehr gut und die Bahn präsentiert sich in bestem Zustand. Am kommenden Wochenende finden die Schweizermeisterschaften statt.