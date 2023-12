An der Schweizermeisterschaft im Skeleton und Zweierbob der Damen und der Herren am Olympia Bob Run in St Moritz/Celerina vom Samstag, 30. Dezember, konnte sich bei den Damen die Favoritin Sara Schmied durchsetzen (Laufzeit 2:23.00) und wurde Schweizermeisterin im Skeleton. Bei den Damen Zweierbob waren drei «Frauschaften» am Start. Gewonnen hat Melanie Hassler mit Muswama Kambundji (2:18.26) auf der Bremse. Die Bremserin ist eine der Schwestern der beiden Schweizer Spitzensprinterinnen.





Im Zweierbob der Männer war die Ausgangslage vorne um einiges spannender. Es waren knappe Abstände nach dem ersten Lauf zu verzeichnen. Simon Friedli mit Luca Rolli war um eine Hundertstelsekunde vor dem einheimischen Piloten Cédric Follador mit Dominik Hufschmid. Timo Rohner mit Dusan Novakovic war auf Platz drei auch noch in Tuchfüllung mit dem Sieg. Im zweiten Lauf konnte dann Cédric Follador (2:14.31) dank eines sehr guten Laufs einen Vorsprung herausfahren. Simon Friedli (2:14.48) war gefordert, konnte seinen Vorsprung nicht verteidigen und verlor ab Sunny bis ins Ziel kontinuierlich an Zeit. Vor Ort wurde spekuliert, dass die falsche Materialwahl der Grund dafür gewesen sein könnte. Weiter geht es am Sonntag mit den Wettbewerben im Viererbob. (ag)