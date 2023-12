Livio Summermatter heisst der neue Schweizermeister im Skeleton, Zweiter wurde Vinzenz Buff und der Drittplatzierte ist Basil Sieber. Das Rennen war im ersten Lauf interessant weil Vinzenz Buff im ersten Lauf nur sieben Hundertstel auf Livio Summermatter verloren hatte, der als Schnellstarter bekannt ist. Nach einem grossen Fahrfehler ausgangs Horse Shoe konnte er nur noch knapp sieben Hundertstel ins Ziel retten. Im zweiten Lauf absolvierten beide einen guten Lauf, aber Summermatter konnte sich ganz klar durchsetzen und ist neuer Schweizermeister im Skeleton (2.20:53.



Bei der Schweizer Meisterschaft Monobob der Frauen waren vier Frauen gemeldet, im ersten Lauf waren nur drei am Start. Überraschenderweise konnte sich Debora Annen ganz knapp vor die klare Favoritin Melanie Hasler setzen. Sie führte nach dem ersten Lauf, und konnte somit auf einen spannenden zweiten Lauf hoffen. Daraus wurde nichts, denn beim Start verletzte sich Melanie Hasler und musste das Rennen sofort abbrechen. Somit hat Deborah Amman den Schweizermeister-Titel kampflos gewonnen. Auch im zweiten Lauf hat sie eine solide Fahrt gezeigt (2.25:96). Zweite wurde Inola Blatty.



Bei der Schweizer Meisterschaft Viererbob der Männer war von Anfang an klar, dass Timo Rohner, Cédric Follador und Simon Friedli die Medaillen unter sich ausmachen würden. Die Frage war nur, ob Cédric Follador den Schweizermeister-Titel vom Samstag im Zweierbob, auch im Viererbob holen könnte. Er gilt als starker Viererpilot. Aber Simon Friedli liess an diesem Sonntag nichts anbrennen. Schon im ersten Lauf zeigte er die absolut beste Startzeit und konnte diesen Vorsprung bewahren. Cédric Follador war im zweiten Lauf gefordert und es gelang ihm auch eine gute Fahrt, es reichte aber nicht. Simon Friedli holte sich den Schweizermeister-Titel gemeinsam mit seinen Hinterleuten Dominik Schläpfer, Luca Rolli und Andreas Haas (2.13:55). Drittplatzierter ist Timo Rohner. (ag)