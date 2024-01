St. Moritz und Engiadina gegen Erstligisten

Am Mittwoch, 3. Januar, empfangen die beiden Engadiner Eishockey-Zweitligisten in der Pre-Qualifikation 24/25 des Nationalen Cups zwei Erstligisten. Der EHC St.Moritz spielt um 19.30 Uhr gegen den HC Prättigau-Herrschaft. Der CdH Engiadina tritt um 20.00 Uhr gegen den EC Wil an.