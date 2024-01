In einem Massenstartrennen in freier Technik lieferten sich die Nachwuchsathletinnen und -athleten über 800 Meter bis 15 Kilometer in der verschiedenen Kategorie packende Rennen. Auf den gut präparierten Loipen im Oberengadin gingen insbesondere bei den Herren die Entschei­dungen um den Tagessieg knapp aus. In der Kategorie U18 setzte sich Maximilian Alexander Wanger um gerade einmal 1,2 Sekunden gegen Marchet Nesa durch. Fünf Sekunden betrug der Vorsprung von Curdin Räz bei den Herren auf den zweitplatzierten Yannick Zellweger, Dritter wurde Elia Beti aus Pont­resina. Bei den Herren U20 klassierte sich Nuno Arioli auf den 2. Schlussrang, Claudio Cantieni komplettierte das Podest als Dritter. Bei den Damen siegte Helena Guntern vor der einheimischen Biathletin Irene Cadurisch.





Weitere Podestplätze der jeweiligen Kategorien:





Damen U18 (7,6 km): 1. Ilaria Gruber

Mädchen U16 (5,2 km): 2. Saskia Barbüda +0:21, 3. Nina Sofia Matossi +0:47

Mädchen U14 (5,2 km): 2. Alice Cortesi +0:23, 3. Maura Ana Rauch +0:25

Knaben U14 (5,2 km): 2. Andrin Marti +0:22, 3. Mic Willy +0:51

Mädchen U12 (2,6 km): 3. Corina Aebi +0:41

Knaben U12 (2,6 km): 3. Valerio Marti +0:15

Mädchen U10 (1,3 km): 1. Ladina Gottschalk, 3. Arina Denoth +0:29

Knaben U10 (1,3 km): 1. Niculin Costa, 2. Tao Andreasson +0:04

Mädchen U8 (0,8 km): 2. Selina Krüger +0:13

Knaben U8 (0,8km): 1. Fjon Cadurisch, 2. Jan Klucker +0:07, 3. Jon Domke +0:09



(faw)