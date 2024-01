Im Riesenslalom am Freitag konnte nur der erste Lauf gewertet werden, weil der zweite Durchgang wegen sich verschlechternder Piste und nebligen Sichtverhältnissen abgebro­chen werden musste. Lara Bianchi (Obersaxen) stellte die klare Tagesbestzeit bei den Mädchen auf. Bei den Knaben konnte Igor Salvetti die Bestzeit aufstellen.





Der Slalom am Samstag konnte ebenfalls nur in einem Lauf durchgeführt werden. Smilla Rüfenacht (Laax Ski) stellte im sehr langen Kurs mit 57,95 Sekunden die unangefochtene Bestzeit auf. Bei den Knaben setzte sich abermals Igor Salvetti in 54.15 Sekunden durch.





Die besten 40 Mädchen und Knaben des Bündner Skiverbandes messen sich am kommenden Wochenende an den ersten Rennen der Interregion Ost auf den Flumserbergen. Auf dem Programm stehen ein Slalom und ein Riesenslalom. An diesen Wettkämpfen qualifizieren sich die schnellsten 40 Athletinnen und Athleten für die nationalen Rennen am 19. und 20. Januar auf der Lenzerheide. Die nächsten Rennen des Raiffeisen Cup finden am 3. Februar auf dem Corvatsch in Silvaplana mit den Bündner Meisterschaften im Super-G statt.





Rangierte Engadinerinnen und Engadiner:

Riesenslalom

U16: 2. Kira Wiederkehr (Suvretta St. Moritz) +1.17.

U16: 1. Igor Salvetti (Silvaplana-Champfèr) 41.02. 4. Matthias Tassan Din (Silvaplana-Champfèr) +0.75.



Slalom

Mädchen. U14: 1. Giulia Müller (Suvretta St. Moritz) 1:03.44.

Knaben. U14: 3. Robin Pinggera (Suvretta St. Moritz) +2.62.

U16: 1. Igor Salvetti 54.15.